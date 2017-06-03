Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Ahlat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ahlat-Adilcevaz karayolu Çineli mevkiinde denetimleri sırasında minibüsü durdurarak kimlik kontrolü yaptı. Minibüste, yurda yasa dışı yollardan girdikleri tespit edilen 34 Afganistan, 15 Pakistan ve 1 Somali uyruklu olmak üzere 50 kaçak şahıs yakalandı. Kaçaklarla ilgili işlemlerin sürdürüldüğü, olayla ilgili soruşturmanın ise başlatıldığı bildirildi.