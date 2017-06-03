Edinilen bilgiye göre, Ahlat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ahlat-Adilcevaz karayolu Çineli mevkiinde denetimleri sırasında minibüsü durdurarak kimlik kontrolü yaptı. Minibüste, yurda yasa dışı yollardan girdikleri tespit edilen 34 Afganistan, 15 Pakistan ve 1 Somali uyruklu olmak üzere 50 kaçak şahıs yakalandı. Kaçaklarla ilgili işlemlerin sürdürüldüğü, olayla ilgili soruşturmanın ise başlatıldığı bildirildi.
15 kişilik minibüsten 50 kaçak çıktı
03.06.2017 - 10:59 | Son Güncelleme: 03.06.2017 - 10:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bitlis’in Ahlat ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan yol kontrolleri sırasında yasa dışı yollardan Türkiye'ye giren ve 15 kişilik minibüste 50 yabancı uyruklu kaçak şahıs yakalandı.
Etiketler : bitlis,kaçak,haber,minibüs,
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