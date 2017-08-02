Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adana merkezli 9 ilde kendilerini polis olarak tanıtan telefon dolandırıcılarına yönelik gerçekleştirilen ve 35 şüphelinin tutuklandığı operasyonda, şebeke üyeleriyle yaşlı bir kadın arasındaki diyaloğun ses kaydı ortaya çıktı. Şebeke üyesinin, adamlarından ikisini polise yakalatan yaşlı kadına şikâyetinden vazgeçmesi için “Ya sana 10 bin lira para vereceğim, şikâyetini geri çekeceksin ya da seni zehir, bıçak, silah veya arabayla bitireceğim. Hangisini istersen” diyerek tehdit etmesi ses kaydında yer aldı. Ağlarına düşürdükleri 30 kişiden 2 milyon lira dolandırması engellenen çete üyelerinin, Balıkesirli yaşlı bir kadın ile yaptıkları konuşma şu şekilde:

Dolandırıcı: Dürdane Hanım, iyi günler efendim.

Kadın: Size de iyi günler.

Dolandırıcı: Nasılsınız?

Kadın: Çok mu lazım, size iyiyim ya da kötüyüm buyurun.

Dolandırıcı: Çok lazımsınız, gidip şikâyetinizi geri çekeceksiniz.

Kadın: Sen dolandırıcısın, ben de vatandaşlık görevimi yaptım hepsi bu kadar...

Dolandırıcı: Sen vatandaşlık yapmadın Kobra gibi, bir adamımızı uyuttun dağ gibi adamı...

Kadın: Sen dolandırıcılık yapıyorsun, insanların canını yakıyorsun, ben vatandaş olarak görevimi yaptım.

Dolandırıcı: Sana bir iki soru soracağım sonra telefonu kapatacağım.

Dolandırıcı: Sen Kobra mısın değil misin?

Kadın: Hayır.

Dolandırıcı: E, peki bu bütün dolandırıcılar neden senin adını Kobra koymuş?

Kadın: O, yani bükemediğiniz eli öpmeniz gerekiyor. Herkesi dolandıracaksınız diye bir kanun var mı?

Dolandırıcı: Var.

Kadın: Olur mu öyle şey ya. Demek ki herkesi dolandıramayacaksınız. Her müşteri sana bir şey kazandırmaz. Bu da iş firesi işte.

Dolandırıcı: Biz seni dolandıramadık diye içimiz rahat etmiyor Kobra.

Kadın: Benim param olsa vallaha verirdim ya. İçinize oturdu bu kadar yalvardınız vallaha verirdim olsa. Bak yemin ettim.

Dolandırıcı: O adam yakalanmadı ki, sen onu yılan gibi uyuttun.

Kadın: Niye uyutacakmışım, yakalandı. Bu kadar dolandırıcılığı iyi biliyorsan bunu da bilmen lazımdı.

Dolandırıcı: Vallaha içim yanıyor o adama ya, ağabeyi de burada.

Kadın: Sende vicdan var mı?

Dolandırıcı: Bende vicdan ne gezer?

Kadın: O insanların döktüğü gözyaşında boğulasın inşallah!

Dolandırıcı: Geçen biz seni gördük. Haberini aldık.

Kadın: Sadede gel sadede...

Dolandırıcı: Seni pişmiş tavuk yapacağız. Bıçakla mı yoksa silahla mı?

Kadın: Şerefsiz yaşamaktansa şerefli ölür insan, insan bir kere ölür. Canı veren de Allah’tır. Sadede gel, bitti...

Kadın: Sen Balıkesir’deysen cesaretin varsa gelsene...

Dolandırıcı: Ne korkacam lan!

Kadın: Tamam o zaman gel. Balıkesir’deysen gel o zaman. Söz seni yakalatmayacağım, gel.

Dolandırıcı: Hangisini istiyorsun, sen onu söyle. Ya sana 10 bin TL para vereceğim, şikâyetini geri çekeceksin ya da seni zehirle, bıçakla, silahla veya arabayla bitireceğim, hangisini istersen!

Kadın: Çok korktum, ödüm koptu. Neyse işine bak, işim var benim. Adamsan git kimi dolandırıyorsan dolandır. Beni dolandıramadın ama niye büyüttün ki bu işi? Bu kadar basit. Ben vatandaşlık görevimi yaptım. ADANA İHA