Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesince UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan Hevsel Bahçeleri’ne sabah saatlerinde 100 polisle uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Özel Harekat polislerinin de destek verdiği operasyonun yapıldığı bölge insansız hava araçlarıyla kontrol edildi. Operasyonda yaklaşık 4 metre boyunda Hint kenevirleri ele geçirildi. Kenevirleri yerinden sökmeye çalışırken zorlanan polis, çareyi bitkileri baltayla kesmekte buldu. Kenevirler, numuneler alındıktan sonra yakılarak imha edildi.

“ZEHİR TACİRLERİNE MÜSAADE ETMEYECEĞİZ”

İl Emniyet Müdür Yardımcısı Alper Güneş, “Operasyon yapılan bölgede geçen yıl 1 milyon kök, bu sene başlarında da 80 bin kök ele geçirildi. Şimdi çalışmalar devam ettiği için kök adetini tam olarak bilmiyoruz. Etkin ve kararlı çalışmalarımızın neticesini almış bulunmaktayız. Geçmiş yıllara oranla hem sayıda hem de ekilen arazide çok düşüş var. Herkesin bilmesini istiyoruz ki uyuşturucu ile mücadele Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ve yurt sathında kararlı bir şekilde devam edecektir. Zehir tacirlerine hiçbir şekilde müsaade etmeyeceğiz” dedi.