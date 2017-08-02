Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Malkara İlçesi'nde çiftçilik yapan Ali Şendil, dün sabah saatlerinde Gözsüz Mahallesi'ndeki evinin yakınlarında kalbi ve karnından bıçaklanarak öldürülmüş olarak bulundu. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, cinayetle ilgili yaptığı geniş çaplı araştırmada Şendil'in katil zanlısının gece bulundukları kahvede oyun nedeniyle kavga ettikleri yakın arkadaşı Mustafa Akbaba olduğunu belirledi. Gözaltına alınan Akbaba'nın cinayette kullandığı bıçak evinin tuvaletinde, kanlı elbiseleri de evinin bahçesinde saklanmış olarak bulundu.



Jandarmadaki ifadesinde cinayeti işlediğini itiraf eden Mustafa Akbaba, "Kahvehanede oyun oynuyorduk. Oyunda bana karıştı. Sonra kahvehane içerisinde kavga ettik. Alkollüydük, bana küfür etti. Ben eve gittim. Evden kelebek tabir edilen bir bıçak aldım. Okul bahçesinde buluştuk. Bıçakladım. Kavga ettiğimiz için onu öldürdüm. Daha sonra da bıçağı eve giderek tuvalete sakladım. Daha sonra da üzerimi değiştirerek uyudum" dedi. Jandarma ekipleri Akbaba'ya cinayet mahallinde olası bir saldırıya karşı üzerine çelik yelek giydirilerek geniş güvenlik önlemleri altında tatbikat yaptırdı. Ardından adliyeye sevk edilen Akbaba, tutuklanarak cezaevine konuldu. Cinayetten tutuklanan Mustafa Akbaba'nın sosyal paylaşım sitesinde öldürdüğü arkadaşı Ali Şendil ile bir yıl önce çektiği selfie fotoğrafı paylaştığı ortaya çıktı.