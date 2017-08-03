Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, yangın tamir ve bakım için tersaneye getirilen saç teknede çürüyen bölümlerin oksijen kaynağı ile kesilme işlemi yapıldığı sırada oksijen kaynağından sıçrayan kıvılcımlarla başladı. Tekne içerisindeki ahşap bölümler tutuşurken etrafı duman sardı. Yangına ilk müdahaleyi tersane çalışanları yaparken Antalya Büyükşehir belediyesi Manavgat itfaiye birimine ait itfaiyelerin olay yerine gelerek yaptığı müdahalenin ardından yangın söndürüldü.Yangın sırasında yanan teknenin çevresinde çok sayıda ahşap teknenin bulunması ve yangının bu teknelere sıçrama tehlikesi nedeniyle büyük panik yaşandı. Ne var ki itfaiyenin zamanında müdahalesi sayesinde korkulan olmadı.