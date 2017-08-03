Edinilen bilgiye göre, yangın tamir ve bakım için tersaneye getirilen saç teknede çürüyen bölümlerin oksijen kaynağı ile kesilme işlemi yapıldığı sırada oksijen kaynağından sıçrayan kıvılcımlarla başladı. Tekne içerisindeki ahşap bölümler tutuşurken etrafı duman sardı. Yangına ilk müdahaleyi tersane çalışanları yaparken Antalya Büyükşehir belediyesi Manavgat itfaiye birimine ait itfaiyelerin olay yerine gelerek yaptığı müdahalenin ardından yangın söndürüldü.Yangın sırasında yanan teknenin çevresinde çok sayıda ahşap teknenin bulunması ve yangının bu teknelere sıçrama tehlikesi nedeniyle büyük panik yaşandı. Ne var ki itfaiyenin zamanında müdahalesi sayesinde korkulan olmadı.
Antalya’da tersanede yangın paniği
03.08.2017 - 17:33 | Son Güncelleme: 03.08.2017 - 17:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Antalya’nın Manavgat ilçesindeki tersanede saç teknede tamirat yapıldığı sırada yangın çıktı.
Etiketler : Antalya,yangın,yaşam haberleri,
493701 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/493701.aspx
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