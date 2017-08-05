Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Ordu’ya giden ve içinde 53 kişinin bulunduğu özel bir firmaya ait 52 DG 448 plakalı yolcu otobüsü, Kayadüzü mevkisinde kontrolden çıkarak soğan tarlasına devrildi. Çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi olay yerine sevk edilirken, kazada sürücü İhsan Güleryüz’ün de aralarında olduğu 4 kişi olay yerinde, Tuğçe Duran Suluova'da, Murat Eği ise Merzifon'da kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. Kazada 35 kişi de yaralandı.



KOPAN EL HASTANEYE GETİRİLDİ

Anadolu Ajansı, 36 yaralının Merzifon, Amasya ve Samsun'daki hastanelere taşındığını bildiriyor.

İhlas Haber Ajansı, yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğunu duyurdu. Yaralılardan birinin kopan eli, sağlık görevlileri tarafından olay yerinden alınarak hastaneye götürüldü.

Doğan Haber Ajansı ise, otobüsün en son Çorum'un Osmancık İlçesi'nde mola verdiğiğini, moladan yaklaşık yarım saat sonra da kazanın meydana geldiğini aktarıyor.

ŞOFÖR ÇOK YAŞLIYDI

Ajansa konuşan yolcu Tuncay Uslu, "Otobüs yeni mola vermişti. Şoför çok yaşlıydı. Baktığınız zaman 'Bu otobüs bu şoföre nasıl emanet edilir?' dersiniz. Gören bir insan böyle diyebilir. Otobüs hızlı değildi bence. Kaza anında uyanıktım. Otobüs direksiyon hakimiyetini kaybetti, yan yattı ve sürüklendi. Sonra da yuvarlandı" sözleriyle kazayı anlattı.

ONA VURMAYAYIM DERKEN KENDİNİ ÖLDÜRDÜ

Kaza anını anlatan otobüsün ikinci kaptanı, "Ben yatıyordum. Şoför arkadaşın önüne araba çıkmış. Ona vurmayayım diye kendini öldürdü" dedi.

Ambulanslarla Amasya merkez, Merzifon, Suluova ve Samsun'daki hastanelere sevk edilen yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.