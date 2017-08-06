Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Abdullah Çoban idaresindeki 63 B 0037 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Mardin karayolu Köylükent Kavşağı'nda Hasan Ertem yönetimindeki 34 GC 9346 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan 63 B 0037 plakalı otomobil devrildi.

Kazada, sürücülerden Çoban ile yanında bulunan Arif Öğünç ve Abbas Ateş yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan karayolunun Şanlıurfa yönü, araçların kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.