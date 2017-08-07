Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kazlıçeşme'deki Marmaray inşaatında işçiler tarafından bulunan ceset, otopsi için adli tıp kurumu morguna gönderildi.

İŞÇİLER BULDU

Alınan bilgiye göre, Kazlıçeşme Mahallesi Zübeydehanım Caddesi üzerinde yapımı süren Marmaray inşaatında çalışan işçiler, sabah saatlerinde inşaat alanında hareketsiz yatan birinin olduğunu gördü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma yaparken, hayatını kaybeden şahsın uyuşturucu kullanımı ve ticareti suçundan sabıkası bulunan Diyarbakır'ın Hazro ilçesi nüfusuna kayıtlı Uğur Kartal (27) olduğu belirlendi.

AYAKKABISI DUVARDA ASILI BULUNDU

Kartal'ın cenazesi Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Bu arada, Kartal'ın ayakkabısının tekinin istinat duvarında asılı olduğu görüldü.