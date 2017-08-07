Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Nusaybin ilçesi Selahaddin Eyyubi Mahallesi Gezer Apartmanı’nın 2. katının da henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın çevrede korku dolu anlara neden oldu. Bina sakinleri yangının söndürülmesi için itfaiye ekiplerine haber verdi. Güçlükle söndürülen yangında can kaybı yaşanmazken, yangının diğer dairelere sıçramaması için itfaiye ekipleri tarafından yoğun çaba harcandı. Yangında ev kullanılamaz hale geldi.