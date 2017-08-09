Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi'nde Adil Bülbül'e ait iki katlı evde hareketlilik olduğunu gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, kapısını açık buldukları evde Mahsun O, Emrah Ö. ve Şehmus D.'yi hırsızlık yaparken suç üstü yakaladı. Gözaltına alınan zanlılar, polis merkezine götürüldü.

Zanlıların üzerinde yapılan aramalarda pense ve tornavida bulundu. Ekipler, Osmaniye'de bulunan ev sahibini arayarak bilgi verdi ve karakola gelmesini istedi.