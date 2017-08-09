Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi'nde Adil Bülbül'e ait iki katlı evde hareketlilik olduğunu gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, kapısını açık buldukları evde Mahsun O, Emrah Ö. ve Şehmus D.'yi hırsızlık yaparken suç üstü yakaladı. Gözaltına alınan zanlılar, polis merkezine götürüldü.
Zanlıların üzerinde yapılan aramalarda pense ve tornavida bulundu. Ekipler, Osmaniye'de bulunan ev sahibini arayarak bilgi verdi ve karakola gelmesini istedi.
Adana'da hırsızlara gözaltı
09.08.2017 - 01:35 | Son Güncelleme: 09.08.2017 - 01:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adana'da hırsızlık amacıyla bir eve giren 3 kişi, vatandaşların polise haber vermesi üzerine gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi'nde Adil Bülbül'e ait iki katlı evde hareketlilik olduğunu gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, kapısını açık buldukları evde Mahsun O, Emrah Ö. ve Şehmus D.'yi hırsızlık yaparken suç üstü yakaladı. Gözaltına alınan zanlılar, polis merkezine götürüldü.
Etiketler : adana,hırsızlık,
494880 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/494880.aspx
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