Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize’de katıldığı toplantıda, Ayder ve Uzungöl’ün kirletilerek rezil edildiğini söylemişti. Erdoğan konu hakkında “Şu andaki Ayder ve Uzungöl bizim temsilimiz olamaz. Allah’ın bize verdiği güzellikler bambaşka, ama biz kirlettik. Başkan Haşemoğlu’yla Ayder’i konuştuk o da hak veriyor. Devlet olarak buraların üzerinde özellikle duracağız ve şanına yakışır bir hale getireceğiz. Eğer bu dönüşüm olursa Ayder ve Uzungöl daha fazla turist çekecek” ifadelerini kullanmıştı. Cumhurbaşkanının gündeme getirmesinin ardından Çamlıhemşin Belediye Başkanı Ak Partili Osman Haşimoğlu, Ayder bölgesindeki çalışmalarla ilgili şunları söyledi: Sayın Cumhurbaşkanımız doğru söylüyor. 5 bakanlığın ortak imzaladığı bir protokolle Ayder, Başbakanlığın, TOKİ’nin koordinatörlüğünde gündem oldu. Ayder’deki çarpık yapılaşma engellenecek. Yapılar 2 katı geçmeyecek. TOKİ Ayder’deki yapılandırmada kar amaçlı konut, işyeri yapıp satmayacak. Hak sahipleri mağdur olmayacak. Ayder’de devasa binalar, oteller yapılıp satılmayacak. Ayder’den sonra burada yapılan dönüşümün aynısı Uzungöl’de uygulanacak. Öte yandan 5 ayrı koruma kararına rağmen kaçak yapıların yükseldiği Ayder’de TOKİ tarafından uygulanacak Kentsel Dönüşüm Projesi için ihale yapıldı.