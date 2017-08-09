Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ağrı’da yaşayan 2 yaşındaki Yasin Uzun, annesi Mihrinaz Uzun’un üzerini kartonla kapattığı tandıra düştü. Hamur almak için kısa süreli tandırın yanından ayrılan anne, küçük Yasin’in tandıra düştüğünü görür görmez çocuğunun yardımına koştu. Oğlunu tandırdan çıkarmaya çalıştığı esnada kendisi de tandıra düşen anne, şans eseri yanmadan çocuğuyla birlikte tandırdan çıktı. Çağrılan ambulansla Ağrı Devlet Hastanesi’ne götürülen küçük çocuk, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yanık tedavi merkezinde tedavi altına alınan çocuğun, bacakları, kalçası, kolu ve vücudunun çeşitli yerlerinde üçüncü derece yanık oluştuğu tespit edildi. Tedavi süreci devam eden çocuğun bacaklarının kesilme riskinin olduğu öğrenildi.

“Annesi çıkarmaya çalışırken çocuğun üstüne düşmüş”

Yaşanan olayı anlatan baba Süleyman Uzun, “Annesi ekmek yaparken çocuk da yanındaymış. Annesi hamur almak için oradan ayrılmış. Giderken de tandırın üstüne karton koyarak kapatmış. Çocuk da kartonun üstüne çıkınca tandırın içerisine düşmüş. Annesi de çocuğu çıkartmaya çalışırken iki elini kullanmış o da çocuğun üzerine düşmüş kendisini zor kurtarmış. Bu yüzden de çocuk çok yanmış” dedi.

“Bacaklarının kesilme riski var”

Yanan çocuğun durumuyla ilgili bilgi veren Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Mehmet Öztürk, “Çocuğumuz tandıra düşerek yanmış. Kol ve bacaklarında üçüncü dereceden yanıklar mevcut. Muhtemelen bu çocuğumuz sakat kalabilir bacaklarının kesilmesine kadar da gidebilir” diye konuştu.