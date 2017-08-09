Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gazipaşa'ya bağlı Korubaşı Mahallesi'nde oturan Hanife Bahçe'nin oğlu Safi Bahçe önceki gün geçirdiği bir rahatsızlık dolayısıyla yaşamını yitirdi. Dün yapılan cenaze töreninin ardından Hanife Bahçe ve akrabaları, diğer oğlu Naci Bahçe'nin kullandığı 07 UY 775 plakalı otomobille dönüşe geçti. Saat 20.00 sıralarında Naci Bahçe'nin kontrolünü kaybettiği otomobil yol kenarındaki duvara çarptı. Kazada otomobilde bulunan Hanife Bahçe ağır yaralanırken, sürücü ve araçtaki diğer yolcular yara almadan kurtuldu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Hanife Bahçe, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Durumu ağır olan Bahçe, sevk edildiği Alanya Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı.