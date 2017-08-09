Bir ihbarı değerlendiren güvenlik güçleri, İran sınırından yurda yasa dışı yollarla giren 18 Afganistan uyrukluyu Eşmepınar Mahallesi yakınlarında tespit etti. İlçe Jandarma Komutanlığına getirilen kaçaklar, Başkale Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Van Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesine gönderildi.
Van'da 18 yabancı uyruklu yakalandı
09.08.2017 - 12:28 | Son Güncelleme: 09.08.2017 - 12:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Van'ın Başkale ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen Afganistan uyruklu 18 kişi yakalandı.
Etiketler : van,başkale,haberler,Afganistan uyruklu,
495005 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/495005.aspx
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