Bir ihbarı değerlendiren güvenlik güçleri, İran sınırından yurda yasa dışı yollarla giren 18 Afganistan uyrukluyu Eşmepınar Mahallesi yakınlarında tespit etti. İlçe Jandarma Komutanlığına getirilen kaçaklar, Başkale Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Van Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesine gönderildi.