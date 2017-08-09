Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, son zamanlarda Yeşiltepe mahallesinde hırsızlık olayları arttı. Özellikle gündüze saatlerinde tek katlı evlere giren hırsızlar, vatandaşları isyan ettirdi. Aynı sokakta bulunan 3 eve yarım saat içinde giren hırsızlara yönelik yetkililerden yardım isteyen mahalle sakinleri İhlas Haber Ajansına endişelerini anlattığı sırada gelen haberle şoka girdiler. Toplanan mahalle sakinleri açıklama yaptıkları sırada, yakında bulunan bir eve saat 12.00 sıralarında hırsızın girdiği ihbarını komşuları tarafından aldı. Tek katlı evin arka bahçesinden giren hırsızların, diğer evlerde olduğu gibi giriş kapısının arkasına sandalye ve ağır malzemeler koyduğu görüldü. Evi kullanılmaz hale getiren hırsızların gün içinde başka evlere girme ihtimali mahallede tedirginliği arttırdı. Arka kısımdan girdikleri gibi kaçan şüpheliler mahalle sakinlerini tedirgin etmeye devam ediyor. Hırsızlık sonrasında mahallede mobese kameralarının olmaması da dikkat çekti.



“YETKİLİLER ÖNLEM ALMAZ İSE BİZ KENDİ BAŞIMIZIN ÇARESİNE BAKACAĞIZ”

Hırsızlık olaylarının önüne geçilemediğini belirten Mahalle Muhtarı Meryem Kuş Açıkgöz, “6 Haziran 2017 tarihinde İlçe Kaymakamlığında yapılan toplantıda sorunu iletmiştim. Ramazan ayı içerisinde 17 günde 20 hırsızlık olayı oldu. Geçen hafta hırsızlık olayları arttı. 5 günde 8 ev soyulmaz. İki gün üzerine yine 5 ev soyuldu. Bu sokakta 3 ev aynı saat içinde soyuldu. Biz bu kadar bağırırken, yetkililer duymazdan gelirse biz de kendimiz gerekeni yaparız. Ama hiçbir yetkili bize ‘siz ne yapıyorsunuz’ demesin. Emniyet yetkililerini göreve çağırıyorum. Benim mahallem de bulunan vatandaşlar fakir. Vatandaş mağdur oluyor” diye konuştu.

Öte yandan evlerine hırsız giren vatandaşlar duruma tepki göstererek, “Evlerimizi, eşyalarımıza zarar verdiler. Mahallede korkuyoruz artık. Bu sorunun çözülmesi gerekiyor. Gündüz gözüne evlere giriyorlar. Tedirginiz. Yetkililer bu konuya çözüm bulmaz ise kendimiz çözeceğiz. Bu sefer suçlu biz olacağız” dediler.

