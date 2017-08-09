Edinilen bilgiye göre, Serkent Bahçelievler Mahallesinde 2 grup arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı kavga çıktı. Bıçakların kullanıldığı kavgada, Haydar K. (23) ve amcası Turabi K. (42) yaralandı. Haydar K. sevk edilen ambulans ile Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine, Turabi K. ise Erciyes Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de, kimliği öğrenilemeyen şüpheliyi kısa süre içerisinde yakalayarak gözaltına aldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kayseri'de bıçaklı kavga: 2 yaralı
09.08.2017 - 17:36 | Son Güncelleme: 09.08.2017 - 17:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kayseri'de çıkan kavgada bıçakla yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre, Serkent Bahçelievler Mahallesinde 2 grup arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı kavga çıktı. Bıçakların kullanıldığı kavgada, Haydar K. (23) ve amcası Turabi K. (42) yaralandı. Haydar K. sevk edilen ambulans ile Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine, Turabi K. ise Erciyes Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de, kimliği öğrenilemeyen şüpheliyi kısa süre içerisinde yakalayarak gözaltına aldı.
Etiketler : kayseri,haberler,bıçaklı kavga,yaralı,
495085 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/495085.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER