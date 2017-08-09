Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul’da bir sahte içki şebekesine yönelik olarak 2 ayrı ilçede düzenlenen operasyonda, sahte içki yapımında kullanılan ve içildiği zaman körlüğe ve ölümlere neden olan 1 ton metil Alkol ele geçirildi. Biri şebeke elebaşı olmak üzere, 2 üyesi gözaltına alınan şebekenin müşterilerinin, açık alkol satışı yapan gece eğlence merkezleri ile alkol satışı yapan restorantlar olduğunu belirleyen polisin şebekeye yönelik çalışmaları devam ediyor.

BİR HAFTA İZLENDİLER

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bağcılar'da sahte içki imalatı yaptığı istihbaratını aldıkları Emre A.isimli bir şahısı teknik ve fiziki takibe aldı. Ekipler tarafından bir hafta boyunca izlenen Emre A'nın Göztepe mahallesinde bulunan adresten dün akşam saatlerinde içi dolu bidonları yüklediği bir araçla ayrılması üzerine, ekipler kendisini takibe aldı. Takip edilen Emre A., Başakşehir Güvercintepe Mahallesi Ahmet Yesevi caddesi Katmer Sokak 38 numarada bulunan bir apartman deposuna girince, ilçe ekipleri bilgi verdikleri Kaçakçılık Şube Ekipleriyle birlikte adrese operasyon düzenledi.

1 TON ÖLDÜREN METİL ALKOL

Depoya giren ekipler, yaptıkları aramalarda piyasa değeri yaklaşık 15 bin lira değerinde sahte içki yapımında kullanılan 1 ton metil alkol ile 1 adet damıtma kazanı, çok sayıda plastik boş bidon, 4 adet hortum, 3 adet plastik alkol tankı ve 1 adet dalgıç pompası ele geçirdi. Emre A.yı gözaltına alan ekipler, eş zamanlı olarak Emre A.nın ayrıldığı Bağcılar Gözatepe mahallesi Sinan Sokak 5 numarada ki eve de baskın düzenledi. Yapılan soruşturmada şebeke elebaşı olduğu belirlenen ve sahte içkileri üreten şahıs olan Emre A. nın elebaşı olduğu şebekenin üyelerinden Atıf S.de Bağcılar’da ki adreste gözaltına aldı.

MÜŞTERİLERİ BİLE BELLİ

Göz altına alınan şebeke elebaşı ile şebeke üyesi emniyete götürülüp sorguya alınırken, ele geçirilen ve imha edilmek üzere belediye ekipleri tarafından bir kamyona yüklenip götürülen sahte içki ham maddesinin ise içildiği zaman körlüğe ve ölümlere neden olan metil alkol olduğu ve şebeke tarafından sözde damıtma sistemiyle şişelenip piyasaya sürüldüğü tespit edildi. Gece eğlence merkezleri ile içkili lokantalara satış yaptığı belirlenen şebekenin diğer üyelerini yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.