Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, saat 16.45 sıralarında Suşehri ilçesi D-100 karayolu üzerinde meydana geldi. İhsan Gümüş (54) yönetimindeki 34 FB 1138 plakalı hafif ticari araç, eski Erzincan karayolu üzerinden D-100 karayoluna çıkarken refüje çarparak devrildi. Kazada sürücü Gümüş ile araçta bulunan Dönay (54), Şükriye Gümüş (61), Zeynep (43) ve Elif Kuş (12) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla Suşehri Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.