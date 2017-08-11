Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

FATİH Topkapı Mahallesi Emek Sokak'ta bulunan bir apartmanın giriş katındaki dairede geçtiğimiz çarşamba günü sabah saatlerinde yangın çıktı. Çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. İtfaiye ekipleri evde çok sayıda kutuda ilaç görmesi üzerine durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri evde yaptığı incelemelerde ilaçların soğuk zincir şartlarında saklanması ve steril ortamda bulunması gereken kanser ve diyabet ilaçları olduğunu tespit etti. Polis ekipleri durumu Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

İLAÇLARIN PİYASA DEĞERİ 3 MİLYON 250 BİN LİRA

Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri yangının çıktığı eve gelerek 2 bin 573 kutu ilacı inceledi. Polis ekipleri piyasa değeri 3 milyon 250 bin lira değerinde olduğunu belirlediği ilaçların sahte reçetelerle temin edildiği ve bazı ilaç şişelerinde bulunan barkodlarının kanser ilaçları barkotlarıyla değiştirilerek kanser ilacı gibi satıldığını tespit etti.

SURİYE UYRUKLU 1 KİŞİ GÖZALTINDA

Olayla ilgili Suriye uyruklu N.E.A.'yı yakalayarak gözatına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Suriye uyruklu N.E.A. Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

İLAÇLARIN SAYILMASI VE TAŞINMASI POLİS KAMERASINDA

Polis ekipleri ve Fatih Belediyesi temizlik görevlilerinin yardımıyla ilaçları yangının çıktığı evden dışarıya taşıdı. Ele geçirilen ilaçların sayımının yapılarak çuvallara doldurması polis kameraları tarafından görüntülendi. Ele geçirilen 2 bin 573 kutu ilaç Vatan Caddesi'nde bulunan Güvenlik Şube Müdürlüğü'nde basın mensuplarına gösterildi.