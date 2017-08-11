Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Denizli'nin Merkezefendi İlçesi'nde hizmet veren Ertuğrul Tekstil sahibi Latife Ertuğrul, ihracat rekorları kıran Türkiye ve Denizli'de, yaptıkları ilk ihracattan dolayı deve kesti. Temmuz ayında firmanın ilk ihracatını Cezayir'e yapan iş kadını, Türk ekonomisine verdiği katkıdan dolayı memnun olduğunu söyledi.

İlk ihracatı olan ve yaklaşık 100 bin dolarlık havlu bornoz ihracatı yapan Ertuğrul, “İlk ihracatımızı yaptığımızda deve keseceğiz diye adağımız vardı. Bunun gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. İlk yola çıktığımızda bir makinemiz vardı. Daha sonra 5 makine olduk, boy dikim makinası aldık, işlerimiz büyüdüğünde paket ekibi kurduk. Yeni yere taşındık ve oradan buraya taşındık. İşlerimiz ilerledi. Makineyi arttırdık, ikinci makinemiz ile yola devam ediyoruz.

Hedefim fasoncu olarak kalmak değildi. İleriye dönük iş adamlarımız gibi başarılı iş kadınları gibi bende ihracat yapmak istedim. Bu benim için hayaldi, gerçekleştirmek için 4 yıl çabaladık ve ulaştık. Bugünde adağımızı gerçekleştirdik. İhracatımızı Cezayir'e yaptık. Mutluyuz, huzurluyuz, inanmak başarmanın yarısıdır. Bende bunu gördüm. Hedefimiz büyük, hayallerimiz büyük Allah'ın izni ile de Denizli de ihracatta da adımızı duyuracağım. İnşallah da başaracağım” dedi.