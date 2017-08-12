Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mustafa Yıldızdoğan’ın 1993’te çıkardığı sözleri merhum yazarlarımızdan Dilaver Cebeci’ye ait olan ‘Ölürüm Türkiye’m’in bestesinin Kürt müzik grubu Koma Qamışlo’dan çalındığı iddia edilmişti. İddiaya göre, söz konusu parça Koma Qamışlo tarafından 1986 yılında yayınlanmıştı. Bestenin çalıntı olduğunun iddia edilmesinin ardından Twitter’da #HırsızMustafaYıldızdoğan hashtag’i en çok konuşulan konular arasına girdi. Mustafa Yıldızdoğan, resmî Facebook hesabından iddiaları yalanladı. Ünlü şarkıcı “‘Türkiye’m’ eserinin bestesi çalıntıdır adı altında yalan haber, montaj videolarla Twitter’da gündem oluşturan ve buna destek veren sözde gazeteci, sözde şarkıcılar hakkında hukuki süreç başlatılacaktır” ifadelerine yer verdi.