Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Hatay Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü tarafından İskenderun, Reyhanlı, Belen, Yayladağı, Antakya ilçelerinde daha önceden belirlenen 9 farklı adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 Türk, 4 Suriye vatandaşı olmak üzere 9 kişi gözaltına alındı.Suriye sınırından kaçak insan geçişlerine yardım ettikleri ve örgüte eleman kazandıkları belirlenen 9 kişinin emniyetteki sorguları devam ettiği belirtildi.