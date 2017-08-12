Alınan bilgiye göre, Hatay Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü tarafından İskenderun, Reyhanlı, Belen, Yayladağı, Antakya ilçelerinde daha önceden belirlenen 9 farklı adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 Türk, 4 Suriye vatandaşı olmak üzere 9 kişi gözaltına alındı.Suriye sınırından kaçak insan geçişlerine yardım ettikleri ve örgüte eleman kazandıkları belirlenen 9 kişinin emniyetteki sorguları devam ettiği belirtildi.
Hatay'da DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı
12.08.2017 - 13:47 | Son Güncelleme: 12.08.2017 - 13:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hatay'da 9 farklı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 9 DEAŞ'lı terörist gözaltına alındı.
Etiketler : Hatay,DEAŞ,
495711 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/495711.aspx
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