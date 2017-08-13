Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Kemer’in Beldibi Mahallesi’ndeki bir otelde aşçı olarak çalışan Ramazan Karakuş (27), dün gece vardiyasından çıkarak sabah saat 07.00 sıralarında duşa girdi. Karakuş, oteldeki soyunma odalarında bulanan duştan bir saat geçmesine rağmen dışarı çıkmadı. Durumdan şüphelenen arkadaşları, seslenmelerine cevap alamayınca banyonun kapısını açtı ve genci yerde yatarken buldu. Sağlık görevlilerinin yaptığı muayene sonucunda Ramazan Karakuş’un hayatını kaybettiği belirlendi. Karakuş’un cenazesi, önce Kemer Devlet Hastanesi Morguna, daha sonra kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu gönderildi.