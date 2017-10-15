Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yapılandırılmış kredi alan bir tüketicinin, bankanın kendisinden erken ödeme cezası aldığı için dava açması üzerine konu Yargıtay’a taşındı. Yargıtay tarafından ilgili kanunda var olan biçimiyle, yapılandırılmış ve değişken faizli kredilerde erken ödeme cezası alınmayacağına dair karar verilmesi tüketiciyi haklı çakırdı. Söz konusu tüketicinin, Tüketiciler Birliğine başvurması ile olaydan haberdar olduklarını dile getiren Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, Yargıtay’ın kanunda var olan maddeyi tekrar hatırlatması ile bundan sonraki süreçte aynı problemden muzdarip olan tüketicilerin, kararı emsal olarak gösterebileceklerini ifade etti.



Hakem heyetleri daha dikkatli olmalı

Söz konusu dava ile bundan sonra benzer problemi yaşayan tüketiciler için emsal karar çıkarıldığını belirten Genel Başkan Mahmut Şahin, “Kanunda, eğer sabit faizli kredilerde taksit sayısı 36 aya kadarsa erken ödeme yapılması durumunda yüzde 1, 36 aydan fazla ise yüzde 2 ceza ödeyerek kapatılacağına dair bir hüküm var. Burada tüketicinin kârı şu, geriye kalan dönemde alınacak olan faiz ve sair ücretler alınmıyor. Banka da bu zararından dolayı yüzde 1 ve yüzde 2 olarak erken ödeme cezası alarak kendisini zarardan kurtarmış oluyor. Ama aynı kanun değişken faizli, dövizle alınan kredilerde erken ödeme cezası alınmayacağını ifade ediyor. Yargıtay, mahkeme ve hakem heyetlerine, bundan sonraki kararlarında böyle bir şey yapılmaması konusunda emsal bir karar çıkardı” ifadelerini kullandı.



Selma Kara KAYSERİ İHA