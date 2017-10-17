Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, saat 21.30 sıralarında Fatih Ali Kuşçu Mahallesi Hattat Nazif Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde mahalle sakini bir grup ile Suriye uyruklu grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle olay silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada silahla açılan ateş sonucunda Hamis Aysa (42), Halit Aysa (23) ve Abdo Aysa (21) isimli Suriyeliler çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Polis caddenin her iki tarafını trafiğe kapatarak, çevrede güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme ekipleri yaptıkları inceleme sonucunda cadde üzerinde çok sayıda boş kovana rastladı. Cadde üzerinde bulunan bir aracın ise açılan ateş sonucu camlarının kırıldığı görüldü. Polis, kaçan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.