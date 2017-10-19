Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Günlük en yüksek sıcaklıklar 22-25, en düşük sıcaklıklar ise 8-10 derece olacak.Gelecek hafta salı gününden itibaren tüm yurt, Balkanlar ve orta Akdeniz üzerinden gelecek serin ve yağışlı havanın etkisini altına girecek. Hava sıcaklıkları salı günü hissedilir derecede azalıp, mevsim normallerine düşecek. Çarşamba ve perşembe gününden itibaren de hem hava sıcaklıkları azalacak hem de yağışlar başlayacak. Hava sıcaklıklarında 8-10 derece azalma görülecek.

"Salı gününe kadar yağış yok"



Meteoroloji 3. Bölge Müdürü Ergün Güler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekim ayının ilk yarısının mevsim normallerinde, yağışların ise normalin altında seyrettiğini söyledi.



Güler, 5 gün boyunca, Bursa, Eskişehir, Kütahya ve Bilecik'te hava sıcaklığının mevsim normallerinin 4-6 derece üzerinde olacağını belirterek, şöyle konuştu:



"Eskişehir'de ekim ayının uzun yıllar ortalamasına göre günün en yüksek hava sıcaklığı 20 derece civarında, en düşük ise 5 derece civarında. Önümüzdeki ilk 5 gün içinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 4-6 derece üzerinde seyredecek. Günlük en yüksek sıcaklıklar 22-25 derece ölçülecek. En düşük sıcaklıklar ise 8-10 derece olacak. Önümüzdeki hafta salı gününe kadar yağış beklemiyoruz. Bölgemizde benzer hava şartları hüküm sürecek. Uzun yıllar ortamalasına göre ekim ayı toplam yağış 28 milimetre civarında. Şu ana kadar Eskişehir'de 11 milimetrelik bir yağış aldık."



"Vatandaşlarımızın 5 günü iyi değerlendirmesini öneriyoruz"



Gelecek hafta salı gününden itibaren tüm yurdun Balkanlar ve orta Akdeniz üzerinden gelecek serin ve yağışlı havanın etkisine gireceğini dile getiren Güler, şöyle devam etti:



"Çarşamba ve perşembe gününden itibaren hem hava sıcaklıkları düşecek hem de yağışlı bir periyoda gireceğiz. Hava sıcaklıkları salı günü hissedilir derecede azalacak, mevsim normallerine. Önce 15 dereceye daha sonra da 8-10 dereceye kadar düşecek. Sıcaklıkların mevsim normallerinin altındaki değerlere inmesini bekliyoruz. Vatandaşlarımızın yazdan kalma son günleri iyi değerlendirmesini öneriyoruz. Ekim ayının uzun yıllar ortalama sıcaklıklarının üzerinde geçereceğimiz 5 günlük periyot, son 4 yılın en yüksek derecelerinde."



Güler, vatandaşlara Meteoroloji Genel Müdürlüğünün ve bölge müdürlüğünün internet sitesini yakından takip etmelerini önererek, cep telefonlarına Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uygulamasının indirilerek, online ölçümlerin, yağışların, her türlü hava olayının takip edilebileceğini sözlerine ekledi.



Sıcak havayı değerlendirdiler

Ankara'dan Eskişehir'e geziye gelen Dursun Yüksel sıcak havanın tadını çıkarttığını söyledi.Eskişehir'de yaşayan Önder Tuncer de birkaç gün önce soğuk olan havanın ısınmasıyla kendilerini dışarıya attıklarını belirterek, havanın sıcak olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.Ankara'dan arkadaşını ziyarete gelen Çelebi Özgür ise başkentte havanın geçen hafta soğuk olduğunu anımsatarak, güzel hava sayesinde Eskişehir'in güzelliklerini daha iyi tanımak izin gezintiye çıktığını anlattı.