Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, bölgede devriye görevini sürdüren Ayvacık Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Ayvacık’ın Keçikaya köyünde kırsal alanda bir grup göçmen olduğunu tespit etti. Bölgede yapılan operasyonda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye uyruklu 40 göçmen yakalandı. Jandarma ekiplerince kaçak göçmenlere yiyecek ve su ikram edildi. Mülteciler Ayvacık Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edilecek.

