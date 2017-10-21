Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Ayvacık açıklarında devriye görevi yapan Sahil Güvenlik unsurları, Assos Kadırga Burnu mevkiinde bir grubun tekne ile Midilli'ye gitmek üzere denize açıldığını tespit etti. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 17’si Afganistan, 1’i de Cezayir uyruklu 18 kişi yakalandı. Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen kaçaklara burada battaniye, yiyecek ve dağıtıldı. Kaçaklar, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.