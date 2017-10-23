Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Osmangazi’ye bağlı Kayhan ile Fatih Sultan Mehmet mahalleleri ve Yıldırım’a bağlı Anadolu Mahallesi’nde uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi. Uyuşturucu ticareti yapmak suçundan F.Ö. ve B.K. ile uyuşturucu ekimi suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.E. gözaltına alındı. 6 kişiye uyuşturucu kullanmak suçundan işlem yapılırken, 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.