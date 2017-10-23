Yangın, akşam saatlerinde Akyarlar Mahallesi'nde bulunan Termera Yaylası'ndaki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenden çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle hızla büyüdü. Yükselen dumanları gören çevredekiler durum itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine çevre 5 arazöz ve çok sayıda orman işçisi sevk edildi. Vatandaşların da destek verdiği 3 saatlik çalışmayla alevler kontrol altına alınırken, yaklaşık 4 hektarlık alan zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. Yangının kesin çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.
Bodrum'daki yangında 4 hektar alan kül oldu
23.10.2017 - 23:46 | Son Güncelleme: 23.10.2017 - 23:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Muğla'nın Bodrum ilçesindeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenden çıkan yangında 4 hektarlık alan zarar gördü.
Etiketler : bodrum,muğla,yangın,haberler,
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