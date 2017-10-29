Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Nikah programında Abdullah Taşçı ve kardeşi Mehmet Taşçı aynı anda ‘evet’ diyerek dünya evine girdi. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, çiftlere mutluluklar dileyerek, “Bağcılar’da 22 yıl önce ‘mutlu yuva huzurlu toplum’ diye yola çıkmıştık. Birçok sosyal projelere imza attık. Her yıl 100 çifti hedeflemiştik, ama bugün bakıyoruz ki her gün sayı da azaldı, 25’e indi. Bu demek ki bine yakın çiftimizi evlendirmiş olduk, hayırlı iş adamlarımızın katkısıyla. Belediye olarak sosyal projelere yenilerini eklemeye devam ediyoruz. Biz Bağcılar ailesi olarak çalışmalarımızı yürütüyoruz. Onların mutluluğu bizim mutluluğumuz. Onlara huzurlu, kavgasız bir ömür temenni ediyorum” dedi.