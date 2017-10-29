Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bir kişi ormanlık alanda ölü bulundu. Alınan bilgiye göre, 3 arkadaşıyla İstanbuldere Mahallesi Soğucak Yaylası yolu ormanlık alanına giden Abdullah Buz (57), yemek yedikten sonra kestane toplamak için arkadaşlarından ayrıldı. Arkadaşları, uzun süre haber alamadıkları Buz'u aramaya başladı. Bir süre sonra Buz'u yerde hareketsiz yatarken bulan arkadaşları, jandarmaya haber verdi. Bölgeye sağlık jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Abdullah Buz'un öldüğü belirlendi. Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Buz'un cenazesi, Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Arkadaşları ile kestane toplamaya gitmişti, cesedi bulundu
29.10.2017 - 21:32 | Son Güncelleme: 29.10.2017 - 21:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sakarya'da arkadaşlarıyla kestane toplamaya giden kişi ormanlık alanda ölü bulundu
Etiketler : sakarya,ceset,sapanca,haberler,
515329 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/515329.aspx
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