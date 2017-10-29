Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bir kişi ormanlık alanda ölü bulundu. Alınan bilgiye göre, 3 arkadaşıyla İstanbuldere Mahallesi Soğucak Yaylası yolu ormanlık alanına giden Abdullah Buz (57), yemek yedikten sonra kestane toplamak için arkadaşlarından ayrıldı. Arkadaşları, uzun süre haber alamadıkları Buz'u aramaya başladı. Bir süre sonra Buz'u yerde hareketsiz yatarken bulan arkadaşları, jandarmaya haber verdi. Bölgeye sağlık jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Abdullah Buz'un öldüğü belirlendi. Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Buz'un cenazesi, Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'ne götürüldü.