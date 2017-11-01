Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursa Nilüfer Belediyesi’nin ticaret merkezi içinde arsa tahsis etmesi üzerine 5 gönüllü bir araya gelerek cami yaptırmak için kolları sıvadı. 2009’da Nilüfer Ticaret Merkezi Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneğini kuran Halil Sağol, İsmail Andiç, Saffet Özkan, Fikri Çınar ve Hüseyin Karaaslan topladıkları parayla caminin inşaatına başladı. Yedi yılda 2 milyon 500 bin lira toplayabileyen dernek üyeleri, toplam 3 bin 500 metrekare inşaat alanı olan caminin kabasını yaptırabildi. Ellerinde yeteri miktarda para kalmayan gönüllüler, inşaatın tamamlanması için ticaret merkezinde bulunan bin 300 esnafı kapı kapı gezerek yardım istedi. Ancak esnaf büyük bir ayıp işleyerek cami için 5 kuruş para vermedi. Bunun üzerine ikinci bir ayıp da dernek yöneticilerinden geldi. Umduklarını bulamayan yöneticiler, yarım camiyi 13 milyon liradan satışa çıkardı. İnşaatın üzerine de “Satılık kelepir cami” diye yazı astı. Şu ana kadar 100 kişi satın almak için aradığını belirten Dernek Başkanı Sağol, şunları söyledi: Üç müşteri ile ciddi olarak görüşüyoruz. Buradaki iş yerlerinde toplam 13 bin çalışan bulunuyor. Hepsi cuma günleri onar lira verse inşaatı 2 yılda bitirmiş olurduk. Esnafa broşür dağıttım. Bir kişi ‘Ne ihtiyacın var?’ diye sormadı. Şimdi ‘Cami satılır mı?’ diye tepki veriyorlar. Satılır kardeşim. 3 milyon 500 bin liraya daha ihtiyaç var. Hayırseverlerden yardım gelmesi hâlinde satılık tabelasını indirip camiyi ibadete açabiliriz.

