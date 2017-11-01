Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erzurum, Ağrı, Kars ve Ardahan’ın yüksek kesimlerinde görülen kar yağışı zirveleri beyaza büründürdü. Erzurum‘un Palandöken ilçesi üzerinden Tekman’a giden yolda kar kalınlığı 8 santimetreyi buldu. Ağrı’nın Eleşkirt ilçesinde etkili olan sağanağın ardından 3 bin 433 rakımlı Köse Dağı’nda da kar etkili oldu.

Doğu Anadolu Bölgesi’nde en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Erzurum, Ardahan ve Kars’ta ölçüldü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olması bekleniyor. Bölgede hissedilen en düşük hava sıcaklığı Iğdır’da 9, Ağrı’da 3, Erzincan’da 2, sıfırın altında olmak üzere Kars’ta 3, Ardahan’da 2 ve Erzurum’da 1 derece ölçüldü.