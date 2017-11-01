Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şile açıklarında batan Türk Bayraklı 78,5 metre boyunda “BİLAL BAL” isimli kargo gemisini ve mürettebatını arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Şile’nin Ağva Karacaköy’den 12 deniz mili uzaklıkta çalışmalar sürdürülürken gemide 10 kişilik mürettebat olduğu öğrenildi. Geminin battığını haber alan mürettebatın yakınları arama kurtarma çalışmalarının yapıldığı noktaya koştu. Yakınlarından haber alamayan ailelerin çok üzgün ve endişeli olduğu görüldü. Çalışmaların yapıldığı noktada jandarmayla konuşan aileler kaybolan yakınları hakkında bilgi edinmeye çalıştı.

Arama kurtarma çalışmaları devam ederken aynı noktada mürettebat yakınlarının da endişeli bekleyişi sürüyor.