Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, "Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca Nazımiye ilçesi Dereova kırsalında yapılan operasyonda harabe bir ev içinde, 1 adet RPG-7 roketatar, 4 adet RPG-7 anti-tank mühimmatı, 1 adet anti-personel mühimmatı, 6 adet sevk fişeği, 2 adet el bombası, 1 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 5 adet kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 268 adet kalaşnikof mühimmatı, 150 adet bixi mühimmatı, 94 adet M-16 mühimmatı, 35 kilogram amonyum nitrat, 16 adet büyük pil, 1 adet el dürbünü, 1 adet kamera, 2 adet el telsizi, 7 adet EYP düzeneği anahtarı, 1 adet izole bant, 4 adet şarjör kılıfı, 1 adet akü ve çok sayıda örgütsel doküman ve yaşamsal malzeme ele geçirildi. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürmektedir" denildi.