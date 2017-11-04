Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tuzcumurat Mahallesi Eski Bayram Yeri Caddesi'nde pompalı tüfek ile kahvehanede bulunan şahıslara ateş açıldı. Henüz kimliği belirlenemeyen iki kişi kolundan ve göğsünden yaralandı. Silahlı saldırgan ateş açtığı pompalı tüfeği yakındaki bir parkın içine atarak kayıplara karıştı. Olayda yaralanan şahıslar 112 ambulansı ile hastaneye sevk edildi. Saldırganın yakalanmasına çalışılıyor.