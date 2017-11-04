Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Şube Sahtecilik Büro Amirliği ekiplerinin yaptıkları çalışmalarda, bir şebekenin sahte para basarak piyasaya sürdüğü tespit edildi. Polis ekipleri şebeke üyelerini takibe aldı. Şebekenin ele başı olduğu belirlenen U.K.’nin Ankara’nın Kalecik ilçesindeki köyünde kendi hazırladığı düzenekle sahte para bastığını, sahte para yapımıyla ilgili malzemeleri Kalecik ilçesinde bulunan köyüne götürdüğü ve burada sahte paraları basarak örgüt üyeleri aracılığıyla piyasaya sürdüğü belirlendi.

Yapılan tespitlerin ardından düzenlenen operasyonda, örgütün ele başı U.K. ile örgüt üyeleri R.K., G.K., O.K., İ.K. ve M.A.B. bastıkları sahte paraları Ankara’ya getirirken yakalandı. Kalecik’te bulunan evde yapılan aramada 1 milyon TL sahte para ve sahte para yapımında kullanılan çok miktarda muhtelif malzeme ele geçirildi.

Operasyonun devamında ise örgüt liderinin talimatıyla piyasaya para süren 9 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Zanlılardan E.B. , M.K. H.D., ve F.A. yakalandı. Diğer zanlıların yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.