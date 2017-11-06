Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara’da yaşanan olay, önceki akşam saatlerinde Eskişehir yolu üzerinde meydana geldi. Sol bacağını kullanamayan gazi Jandarma Uzman Çavuş İbrahim Kızılkaş, otomobiliyle giderken hafif ticari aracın sürücüsüyle ‘yol vermeme’ yüzünden tartıştı. İçinde eşi ve 2 yaşındaki çocuklarıyla belden aşağısı tutmayan kendisi gibi gazi arkadaşı Muzaffer Oktay’ın da bulunduğu otomobilin önü, diğer aracın sürücüsü tarafından kesildi. Aşağıya inen 4 maganda, aracı tekmeledi. Hıncını alamayan caniler, yaklaşık 3 km sonra yol kenarındaki bir akaryakıt istasyonuna kaçan gazilere tekrar saldırdı. Dört kişi, bu defa da otomobilin camlarını kırdı. Şüpheliler, Oktay’ı otomobilin içinde, arkadaşı Kızılkaş’ı da otomobilin dışına çıkararak dövdü. Araya giren akaryakıt istasyonu çalışanları linci önledi. Biri çocuk, 6 kişi ise hastanede tedaviye alındı. Polis ekipleri, olayın ardından kaçan 4 şüpheliyi kısa sürede yakalayıp gözaltına aldı. Gazi İbrahim Kızılkaş’ın eşi Seda Kızılkaş “‘Bunlar sizin gaziniz, yapmayın’ dedik. Küfür etmeye devam ederek, ‘Nefret ediyoruz gazilerden’ diyerek vurmaya devam etti. Eşim, terörle mücadele verirken yaralandı. Biz, bunları hak etmiyoruz” dedi. 23 yaşındaki Muzaffer Oktay’ın 2015’te Mardin’de; 27 yaşındaki İbrahim Kızılkaş’ın da 2016’da Kars’ta teröristlerle girilen çatışmada gazi olduğu öğrenildi.