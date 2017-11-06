Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke ANKARA

Türkiye-Ukrayna arasındaki diplomatik ilişkilerin 25’inci yıl dönümü vesilesiyle Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybıha, gazetemize özel açıklamalarda bulundu. Evli, iki çocuk babası olan Sybıha, 42 yaşında. Geçen yıl ülkemizde görev yapmaya başladı. Ukrayna millî takım renklerine benzediği için Fenerbahçe taraftarı. Ailecek Türk mutfağına bayılıyorlar. Özellikle kebap, İskender ve börek favorileri. Sybıha’nın iki ülke arasındaki ilişkiye yorumu da şöyle: Geçen yıl Türkiye’ye bir milyondan fazla Ukraynalı geldi. Bu sene yüzde 20 bir artış bekliyoruz. Savunma sanayi alanında imzalanan 9 anlaşma ise, çok önemli. Uzay mühendisliği konusunda paha biçilemez bir tecrübemiz var. Türkiye de uzay ve nükleer teknolojileri konusunda önde gelen bir isim olmak istediği için bu konuda da iş birliği yapma isteğimiz çok yüksek. Kapılarımız Türkiye’ye her zaman açık. Hem ben hem ailem hem de diplomatlarımız Ankara’dan çok memnunuz. Burada kendimizi çok rahat hissediyoruz.

Kırım Tatar halkının kanuni haklarının temin edilmesi Ukrayna’nın dikkatinin merkezinde bulunan konudur. Şu an geçici olarak işgal edilmiş Kırım’da bu vatandaşlara karşı bir sürü baskı uygulanıyor. Kırım Tatar Millî Meclisi Başkan Yardımcıları Ahtem Çiygöz ve İlmi Umerov’un serbest bırakılmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, kilit rol oynadı. Türkiye’nin Rusya ile olan ilişkilerine saygı duyuyor ve anlayış gösteriyoruz.