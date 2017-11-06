Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü Araştırma ekiplerinin yaptığı çalışmada, 100. Yıl Mahallesi'ndeki bir evde ruhsatsız pompalı tüfek olduğu bilgisine ulaşıldı. Polis eve baskına giderken sokakta iki şahsın elinde pompalı tüfekle gittiğini gördü. Bunun üzerine şahıslara durmaları yönünde ikazda bulunuldu. Ancak şahıslar kaçınca polis kısa süren kovalamanın ardından yaşları 16 olan iki kişiyi pompalı tüfekler ile yakaladı. Polis yaptığı araştırmada pompalı tüfeklerin ruhsatsız olduğunu ve internetten alındığını belirledi. Yaşları küçük 2 kişi gözaltına alındı. Türkiye'de bir lise öğrencisinin pompalı tüfekle öldürülmesi ve bu tüfeğin de internet üzerinden alınmasından sonra pompalı tüfekler ve kolay alınması gündeme gelmişti.