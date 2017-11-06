Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’da eski sanayi sitesinde bir mobilya fabrikasında çalışan işçiler, ısınmak için somayı yakmak istediler. Sobayı tutuşturmak için tiner döken işçiler, sobanın birden parlamasıyla birlikte fabrikada yangın çıktı. Mobilya fabrikası olması ve kimyasal maddelerin bulunması nedeniyle fabrikadaki yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Uzun uğraşlar sonucunda yangın kontrol altına alınırken, fabrikada bulunan iş makineleriyle çok sayıda malzeme de yanarak kullanılamaz hale geldi. Ayrıca fabrikanın çatısında da büyük hasar oluştu. Yangında sobaya tiner döken bir işçide yanarak yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince işçi, Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Fabrikada soğutma çalışmaları halen devam ediyor.