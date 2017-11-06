Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Van Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele kapsamında yaptıkları yol denetimleriyle ilgili açıklama yaptı. Yollardaki güvenlik denetimlerinde durdurulan 3 minibüste yabancı uyruklu toplam 151 kaçağın yakalandığı belirtildi. Kaçakların üstlerinde ve çantalarında yapılan aramalarda, 3 kişinin çantasında 5 kilo 380 gram reçine esrar ile 2 kilo 200 gram eroin bulundu. Yabancı uyruklu 3 kişi ve 3 minibüs şoförü, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.