Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin yıllık 106 bin ton civarında üretimiyle dünyanın ikinci büyük bal üreticisi olduğunu söyledi.

Yürüttükleri çalışmalarla Türkiye'yi arıcılıkta zirveye taşımak istediklerini aktaran Şahin, istikrarlı bir yükseliş yakaladıklarını, üreticilerin bilinçli ve kaliteli bir duruş sergilediğini ifade etti.

Belirlenen standartlar çerçevesinde ürünlerin, güvenli şekilde tüketiciye sunulduğunu anlatan Şahin, bu sezon da yüksek yaylalarda çok verimli ballar üretildiğin kaydetti.

"İyi bal konusunda Türkiye dünyanın merkezinde yer alacak"

Türkiye Arıcılar Birliğine kayıtlı 62 bin ailenin arıcılık yaptığını belirten Şahin, "Türkiye'de 7 milyon 930 bin arımız var. Bu çok ciddi bir rakam. Yıllık 106 bin ton civarında bal üretimi yapıyoruz. Ülkemizde 12 çeşit bal ticarete konu oluyor" diye konuştu.

Bizim bal çeşitliliği ve kalitesi açısından bir sorunlarının bulunmadığını dile getiren Şahin, şöyle konuştu:

"Ülkemizde çok nadide ballarımız var. Bizim tek sorunumuz verimlilikte. Verimlilik konusunda çalışmalar yapmalıyız. Arıcılarımızın yüzünü güldürdüğümüz zaman iyi bal konusunda Türkiye dünyanın merkezinde yer alacak. Türkiye'de dünyanın en kaliteli ballarını üretiyoruz. Çeşitliği ve kaliteyi gösterebilmek için balların kimliklerini tespit edeceğiz. Böylelikle Türkiye'nin ballarını dünyaya tanıtmış olacağız."

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği tarafından 29 Eylül-4 Ekim'de İstanbul'da düzenlenen kongreye 13 bin arıcının kayıt yaptırdığını, 124 ülkeden katılım sağlandığını anlatan Şahin, bu düzeyde katılımla dünya arıcılık tarihinin rekorlarını bu kongrede kırdıklarını kaydetti.