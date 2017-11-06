Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erzincan'da 16 gün önce evinin önünde av tüfeğiyle öldürülen kişinin erkek kardeşi ile dayısı, cinayetle ilgili soruşturma kapsamında çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aziz K'nin öldürülmesine ilişkin soruşturma doğrultusunda olay yerinde bulunan cep telefonunu incelemeye aldı. Araştırmayı derinleştiren ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından maktulün kardeşi Erkan K. ile dayısı Hasan K'yi gözaltına aldı. Jandarmadaki ifadelerinde suçlarını itiraf ettikleri öğrenilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece Erzincan T Tipi Cezaevine gönderildi. Aziz K'nin cesedi, 21 Ekim'de merkeze bağlı Yeniköy'deki evinin önünde bulunmuş, av tüfeğiyle vurularak hayatını kaybettiği belirlenmişti.