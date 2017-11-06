Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık Bürosu ekipleri, kentte son zamanlarda artan yankesicilik olayları üzerine çalışma başlattı.

'BABAM ÖLDÜ' DEYİP SARILIYORLARDI



Araştırmada, yankesicilerin farklı senaryolarla soygun yaptığını belirleyen polis, mağdurları dinledi. Yankesicilerin, özellikle cami önlerinde yaşlı kişilere, "Babam öldü, mevlidimiz var, kıyafet dağıtıyoruz" gibi bahanelerle sarıldığı ve ellerini öperken, ceplerindeki cüzdan ve paraları çaldıkları ortaya çıktı.

GÖZYAŞLARIYLA KANDIRDILAR



Soygun sırasında zaman zaman gözyaşı döktükleri de belirlenen hırsızların, bu yöntemle 16 yankesicilik olayına karıştıkları belirlendi.

MAĞDURLAR DİNLENDİ



Polis, mağdurların ifadeleri ve olayların meydana geldiği bölgelerdeki güvenlik kameralarını inceleyerek, yankesicilerin kimliklerini belirledi. Polis önceki gün, kimlikleri belirlenen şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi, M.A. ile B.E.'yi gözaltına aldı.

TUTUKLANDILAR



Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerden B.E.'nin 'yaralama, kapkaç ve yankesicilik' suçlarından çok sayıda kaydı olduğu, 25 yıl da kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Şüpheli B.E. ile M.A., çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.