Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yangın, 00.45 sıralarında Üsküdar Meydanda bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağ kovası içinde yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa süre yangın yerine gelen itfaiye ekipleri iş yerinin camını kırarak yangına müdahale etmeye başladı. Kısa sürede yangın söndürülürken yangın bir cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.