Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgilere göre, gece saat 01.30 sıralarında Yalova-Bursa karayolu Orhangazi İznik yolu kavşağında, Caner Çelik (34) idaresindeki 16 DY 668 plakalı hurda kağıt yüklü bir tır, Bursa’dan Yalova istikametine seyir halindeyken kırmızı ışıkta yavaşladı. Bu esnada aynı yönde gitmekte olan Mehmet Yılmaz (49) idaresindeki 42 FGT 45 plakalı tır yavaşlayan tıra arkadan çarptı. Arkadan çarpan tırın sürücüsü Mehmet Yılmaz araç içinde sıkıştı. Sağlık ekipleri yaralı tır sürücüsüne ilk müdahaleyi sıkıştığı yerde yaptı. Daha sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri tonlarca ağırlığındaki tırın içinde sıkışan sürücüyü kurtarmak için nefes kesen bir çalışma başlattı. İki aracın çarpışması sonucu hurdaya dönen tırdan sürücüyü çıkarmak için olay yerine vinç çağrıldı. Yaralı tır sürücüsü Mehmet Yılmaz tam 2 saat süren bir çalışma sonrasında çıkarılarak ambulansa taşındı. Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılan Mehmet Yılmaz burada tedavi altına alındı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.