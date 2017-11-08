Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yapımı devam eden Çamlıca Camisi'nin açılış tarihi belli oldu. Tamamlandığında iç mekanda ana kubbeyi tutan 4 kemer arasındaki 220 metrelik bir alana, "Fetih Suresi" de bulunacak.

14 HAZİRAN 2018 TARİHİNDE AÇILACAK



Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, konuyla ilgili bir açıklama yaparak, “İslam coğrafyasının en önemli eserlerinden biri olan Çamlıca Camii de Üsküdar’da yükseliyor. Asrın mührü olacak bu cami, önümüzdeki Ramazan ayında (14 Haziran 2018) ibadete açılacak, müjdeyi buradan vermiş olalım.” dedi.

BİR AFET ANINDA 100 BİN KİŞİYE EV SAHİPLİĞİ YAPACAK



Bittiğinde 50 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği büyüklükte olan Çamlıca Camisi'nin bir başka özelliği ile de ön plana çıktığını söyleyen, Ergin Külünk, “Bu projenin ayrı bir özelliği daha var. Bizim kapalı alanlarımız ihtiyaç halinde yaklaşık 100 bin insanı sivil savunma anlamında barındırabilecek büyüklükte. Yani herhangi bir deprem ya da başka bir sıkıntılı durumda bu proje 100 bin insanı barındırabiliyor. Bu da sivil savunma anlamında ciddi bir hizmet vereceği manasına geliyor." dedi.