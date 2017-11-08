Bursa'nın Orhangazi ilçesinde kırmızı ışıkta duran tırın dorsesine arkadan çarparak aracında sıkışan tırın sürücüsü, 2 saatlik çalışmayla kurtarıldı. Mehmet Yılmaz'ın (49) kullandığı 42 FGT 45 plakalı tır, Bursa-Yalova karayolu İznik kavşağında kırmızı ışıkta bekleyen Caner Çelik (34) yönetimindeki 16 DY 668 plakalı hurda kağıt yüklü tırın dorsesine arkadan çarptı. Kazada yaralanan tır sürücüsü Yılmaz, araçta sıkıştı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, sürücüye ilk müdahaleyi aracın içinde yaptı. İtfaiye ekipleri, iş makinelerinin yardımıyla yaklaşık 2 saat süren çalışmayla sürücüyü sıkıştığı yerden kurtardı. Yaralı sürücü ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Bursa'da feci kaza!
08.11.2017 - 10:58 | Son Güncelleme: 08.11.2017 - 10:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kırmızı ışıkta duran tırın dorsesine arkadan çarparak aracında sıkışan tırın sürücüsü, 2 saatlik çalışmayla kurtarıldı.
Etiketler : bursa,bursa kaza,trafik kazası,haberler,
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